رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية مالي

استقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدواللاي ديوب. حاملا رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية لدولة مالي، مرفوقا بوفد من المسؤولين الماليين.

وسمح اللقاء بإطلاع الرئيس على الحلول المطروحة، في الساحة المالية، للخروج من الأزمة الحالية.

كما أكد رئيس الجمهورية للمبعوث الشخصي لرئيس المرحلة الانتقالية في مالي. استعداد الجزائر الدائم لمرافقة الأشقاء الماليين. في مسار استتباب الأمن والسلم، ودعم العملية الديمقراطية.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. كما حضر مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

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