رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من شركة ميتا “فيسبوك”

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفدا ممثلا لشركة “ميطا” المتخصصة في التواصل الاجتماعي، يرأسه السيد كوجو بويكي نائب رئيس العلاقات العامة مع الحكومات لإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا.

وكان اللقاء فرصة للإطلاع على إمكانيات الجزائر في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يضمن حرية التعبير بعيدا عن خطابات الكراهية والقذف والشتم.

وسمح اللقاء بإبراز قدرات الجزائر من البنى التحتية خاصة شبكة الألياف البصرية، والتطور السريع للشركات الناشئة، مما يخلق فرص النجاح في مجالات الاستثمار وترقية عدة قطاعات خدماتية.

حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، السيد ياسين مهدي وليد، والمدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية السيد كمال سيدي سعيد.