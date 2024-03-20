رئيس الجمهورية يستقبل وفدا من مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الذي يقوده كمال مولى.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، هنأ الرئيس تبون، هذه المنظمة المهمة على دورها المساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعلها تحظى بالثقة التامة للرئيس، وأيضا احترام الشركاء الأجانب.

مثمّنا نجاحها في المساهمة في استقرار السوق الوطني، وكذا كل الفاعلين الاقتصاديين.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمهورية أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمةٌ مواطناتية، بما تضمّه من أعضاء وطنيين ونزهاء.

مشجّعا إياهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدما، في تطوير الاقتصاد الوطني. رغم محاولات استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

كما تناول اللقاء مجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فيفري 2024. حيث بلغت 6103 مشروع بقيمة 3068 مليار دينار، مما يسمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 844 مليار دينار جزائري، حسب ذات المصدر.