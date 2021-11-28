رئيس الجمهورية يستلم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد

إستلم اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد، لدى الجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فقد إستلم رئيس الجمهورية اليوم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر. ويتعلق الأمر بسفير المملكة الأردنية الهاشمية، شاكر عطا الله العموش. وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد ودادي ولد سيدي هيبة.

بالإضافة إلى السفير المنسّق، المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، السيد أليخاندرو إنريكي ألفاريث. وسفير جمهورية رومانيا، السيد غرويا أوتيليو جاكوتا.

كما حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.

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كما تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع المنصرم، أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر بسفير جمهورية كولومبيا، خوسي أنطونيو سولارتي غوميز، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد زولكار ناين.

بالإضافة إلى ذلك سفيرة جمهورية النمسا، كريستين موزر، سفير دولة قطر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بداية الشهر الجاري عن موافقة 3 دول أجنبية على سفراء جزائريين جدد لديهم.

وفق ذات البيان وافقت الحكومة الكاميرونية على إعتماد بومدين ماحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية للجزائر لدى جمهورية الكاميرون.ووافقت الحكومة الإيرانية على تعيين علي عروج سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

في حين وافقت الحكومة الباكستانية على اعتماد إبراهيم رماني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جهورية باكستان الإسلامية.

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