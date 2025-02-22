رئيس الجمهورية يستمع إلى عرض عن مصنع فوكة 2

إستمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى عرض عن مصنع تحلية مياه البحر فوكة 2، أثناء إشرافه على تدشينه.

المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، يأتي في إطار البرنامج الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية لإنجاز 05 محطات كبرى لتحلية مياه البحر.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الطارف “كدية الدراويش” وبجاية “تيغرمت-توجة” وبومرداس “كاب جنات”. وتيبازة “فوكة” ووهران “الرأس الأبيض” بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الأمن المائي وتأمين إحتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب بالكفاءات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة.