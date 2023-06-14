رئيس الجمهورية يستمع لإنشغالات وتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا

إلتقى رئيس الجهورية عبد المجيد تبون خلال زيارة دولة لفديرالية روسيا بالجالية الجزائرية المقيمة هناك.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية إستمع اليوم الرئيس تبون لإنشغالات وتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا.

كما كلف وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بفتح مركز ثقافي جزائري بروسيا استجابة لتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا .

ويقوم رئيس الجمهورية زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا ، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين. وذلك من 14 إلى 16 جوان الجاري.

وخلال الزيارة سيلتقى بالرئيس فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات بين البلدين.

كما سيشارك رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.