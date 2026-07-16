رئيس الجمهورية يستهل كلمته من ألمانيا بالترحم على ضحايا حريق المحمدية

استهل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمته خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية في برلين، بالترحم على أرواح ضحايا الحريق المهول الذي نشب داخل مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالعاصمة وأودى بحياة 11 طفلا.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “أتقدم بالتعازي الخالصة لكل عائلات الأطفال الذين كانوا ضحايا حريق مهول اليوم بمؤسسة لاستقبال الطفولة بالمحمدية في العاصمة كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.