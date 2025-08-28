رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتعليمات هامة لضبط السوق الوطنية 

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، اجتماع عمل خصِّص لقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية.

وخلال الاجتماع، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتوجيهات تخص زيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات. تفاديًا لحدوث أيّ شكل من أشكال التذبذب أو ندرة تمسّ المواد الواسعة الاستهلاك.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضـرورة العمل بالصرامة اللاّزمة في تلبية حاجيات المواطنين، واحترام وتطبيق قوانين الجمهورية بما يضمن الاستمرار في مكافحة الاحتيال ومحاربة المُضاربة وعدم المسّاس بقوت الجزائريين.

وأشاد الرئيس بنزاهة غالبية المتعاملين الاقتصاديين والفلاّحين ودورهم البارز في مرافقة جهـود الدولة في تنظيم السوق.

وحضر الاجتماع كلٌّ من الوزير الأول بالنيابة سيفي غريّب، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيد محمد عرقاب.

وحضر أيضًا وزراء قطاعات المالية، الفلاّحة، الصناعة، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الصناعة الصيدلانية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، المدير العام للأمن الداخلي، قائد الدرك الوطني بالنيابة، رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي، المدير العام للأمن الوطني، محافظ بنك الجزائر ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.

كما حضر الاجتماع الرؤساء والمديرون العامون لكلٍّ من الديوان الجزائري المهني للحبوب، الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، مجمع “أغروديف”، نفطال، الصيدلية المركزية للمستشفيات، مجمع الصناعات الغذائية اللوجتسيك “أغرولوغ” وشركة صيدال.