رئيس الجمهورية يسلّم جائزة الصحفي المحترف بقصر الشعب

أشرف، اليوم السبت، عبد المجيد تبون، في قصر الشعب بالعاصمة، على تسليم جائزة الصحفي المحترف.

وجاء في المرتبة الأولى، للإعلام المكتوب، الطاهر قايد من يومية المجاهد، والمرتبة الثانية تقاسمتها كل من صبرينة حمديوة وأسماء منور. أما المرتبة الثالثة جاءت من نصيب حرشاوي رؤوف، بمقال عنوانه “الأخبار المغلوطة”.

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وبخصوص الاعلام التلفزي، فحازت آمنة بن عبد ربه بحصة “خبايا الإعلام” وأسماء تركي بـ “الإعلام المسؤول”. وفي الإعلام الإذاعي، محمد معين بـ”حرية الإعلام في الاسلام ضوابط وشرعية.

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