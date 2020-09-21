رئيس الجمهورية يشارك في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة غدا

يشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون غدا الثلاثاء، في الدورة العادية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، سيلقي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، كلمة يحدّد فيها موقف الجزائر من قضايا الساعة الإقليمية والدولية.

كما ستتناول كلمة رئيس الجمهورية، مسألة إصلاح المنظمة الأممية وخاصة مجلس الأمن حتّى يكون أكثر عدلا في التمثيل الجهوي للقارات.

للإشارة، فإنّ هذه الدورة التي تصادف الذكرى 75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة تعقد هذه السنة حول موضوع “الأمم المتحدة التي نريد، والأمم المتحدة التي نحتاجها: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، التصدي لجائحة كوفيد-19 بإجراءات فعالة متعدّدة الأطراف”.