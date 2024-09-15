رئيس الجمهورية يشارك في القمة الافتراضية “النداء العالمي لقمة المستقبل”

شارك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في القمة الافتراضية “النداء العالمي لقمة المستقبل”.

وأكد رئيس الجمهورية، في كلمته، أن عالمنا اليوم يمر بمنعطف مصيري بالغ الخطورة والحساسية. من جراء المخاطر المتراكمة لمختلف التحديات الأمنية والتنموية والمناخية التي تواجه شعوبنا ودولنا على حد سواء.

وأضاف الرئيس تبون، أن “مثل هاته الظروف الاستثنائية تُعيد إلى واجهة الأولويات ضرورة إعادة الاعتبار بما يجمعنا ويوحدنا تحت قُبة منظمتنا الأممية، التي ندعمها دعما مطلقا، لأننا نثِق تمام الثقة أنه لا بديل لها ولا غنى عنها”.

وتابع رئيس الجمهورية، أنه “ومن هذا المنظور، فإن قمة المستقبل التي نحن بصدد التحضير لها، لا ينبغي أن تكون مجرد مناسبة عابرة. فإن هذا الموعد ينبغي توظيفه وتثمينه أولا كمحطة فارقة لتجديد إلتزامنا الجماعي بالمبادئ والقيم المكرسة في الميثاق الأممي. تلك المبادئ التي وضعت من أجل صون أمننا الجماعي ونسج ترابط منصف بين بلداننا وإعلاء مصالحنا المشتركة”.

وواصل الرئيس تبون بالقول: “ثانيا، هي فرصة متجددة لاستدراك ما فاتنا من مساعي هادفة لبلورة حلول سلمية للأزمات والصراعات التي تثقل كاهل المجموعة الدولية. ثالثا كركيزة صلبة لإستشراف آفاق مستقبل أفضل في ظل منظومة دولية متوازنة وعادلة تضمن الأمن والإستقرار والرخاء للجميع. وتنهي التهميش الذي طال أمده بالنسبة للدول الإفريقية. ومنظومة تستجيب لاستغاثة الشعوب المضطهدة وتمحي آفة من آفات العهود الغابرة. ألا وهي آفة الهيمنة والاحتلال والاستعمار”.

وفي الأخير، دعا رئيس الجمهورية، قادة العالم إلى الانضمام إلى هذا المسعى النبيل. وإلى حشد الجهود بغية ترجمة ما ستجتمع عليه قيمنا من مخرجات إلى نتائج فعلية تحفظ مصالح الأجيال القادمة والحالية.