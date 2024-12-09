رئيس الجمهورية يشارك في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف بموريتانيا

يشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف الذي تحتضنه نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشارك في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف. الذي تحتضنه نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة”.

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