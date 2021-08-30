رئيس الجمهورية يشدد على أهمية تجسيد الالتزامات الـ 54 التي قطعها على نفسه أمام الشعب

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه للإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء على أهمية تجسيد الالتزامات الـ 54 التي قطعها على نفسه أمام الشعب. وخلال الإجتماع الذي خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

بإضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية تقرر مايلي:

أمر رئيس الجمهورية بضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022. مع إدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة. كما قرر الرئيس تبون رفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 مليار إلى 12 مليار متر مكعب.

و في الاجتماع ذاته أمر الرئيس بالاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورهما في تكوين النخب العالية التأهيل وطنيا ودوليا. كما أسدى تعليمات بترسيم إنشاء الخواص لمدارس رياضة في مختلف التخصصات للمساهمة في تكوين النخب، إلى جانب إشراك أفراد الجالية في هذا المشروع.