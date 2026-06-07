رئيس الجمهورية يشدد على إنجاح موسم الاصطياف وضمان مجانية الشواطئ

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، على أهمية الحرص والمتابعة الحثيثة لإنجاح موسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، من خلال تدارك النقائص المسجلة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن نتائج الاجتماع، ذكّر رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان مجانية الشواطئ والحفاظ على حرمة العائلات التي ترتادها.

مع التأكيد على مكافحة ظاهرة الاستيلاء على الشواطئ وتكليف الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بمنع هذه السلوكات وردعها، بالموازاة مع تحيين النصوص القانونية لمعالجة هذه الظاهرة.

كما أمر الرئيس تبون بتحديد شواطئ خاصة على طول السواحل لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية، منعا للحوادث.