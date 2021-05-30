رئيس الجمهورية يشدد على اعتماد الوسائل العلمية المتاحة لرفع مستويات الإنتاج من الحبوب

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على هامش ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء على اعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب، وذلك لدى تعقيبه على عرض السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص التحضير لموسم الحصاد والدرس 2020-2021.

كما طلب الرئيس تبون، إعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب، وإشراك لجان مكونة من المهندسين الزراعيين لدراسة طبيعة الأراضي الزراعية وبلورة مخطط استراتيجي لتنظيم تخصصات الإنتاج.

مع التوجه أكثر نحو تخصص إنتاج القمح الصلب، باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية ومراعاة طبيعة الأراضي الزراعية في الجزائر والعمل على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي من القمح الصلب وتقليص الكميات المستوردة من القمح الليّن.

وشدد رئيس الجمهورية على مراجعة خريطة زراعة الحبوب، ولاسيما القمح الصلب وفق الخصائص التقنية، الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة، نع إعداد تصور شامل وواقعي لإحداث ثورة حقيقية في مجال إنتاج الحبوب والبذور.

بالإضافة الى مباشرة عمل تحسيسي على أوسع نطاق لتغيير الذهنيات في هذا القطاع، والعمل على المزيد من التحفيز لرفع معدل الإنتاج في الهكتار الواحد.