رئيس الجمهورية يشدد على الأهمية الإستراتيجية لمشروع منجم الحديد بغار جبيلات

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع منجم الحديد بغار جبيلات في ما يتعلق بعمليات الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية.

كما أمر الرئيس بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ضمن مقاربة مدمجة، بشكل تكاملي مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به، في إطار أجندة زمنية محددة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن المشروع سيساهم في استحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية.

من جانب اخر، تم اسداء اوامر بتحديث شبكة النقل، وفق معايير خاصة، عبر الطرقات، مواكبة للمشروع، وتسريع الانطلاق في إنجاز خط للسكة الحديدية، يربط بين ولايتي تندوف وبشار.

وبناء عليه، وافق مجلس الوزراء على الانطلاق في المرحلة الأولى من المشروع، نظرا لما يمثله من مصدر هام لمداخيل البلاد، وكذا أهميته الحيوية، في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا.