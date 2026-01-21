رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة إرساء حكامة رشيدة لقطاع الصناعات الاستخراجية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشاركة الجزائر في هذا الحدث القاري الهام معرض «سيميكا تشاد 2026» بأنجامينا بصفتها ضيف الشرف، تعكس التزامها الثابت بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب-جنوب. انطلاقا من قناعة راسخة بأن مستقبل إفريقيا يبنى بسواعد أبنائها ومن خلال تكامل قدراتها ومواردها.

القارة الافريقية تزخر بثروات طبيعية هائلة

وأوضح رئيس الجمهورية، في كلمته التي ألقاها باسمه وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أن القارة الإفريقية تزخر بثروات طبيعية هائلة. لاسيما في مجالات المحروقات والمعادن الاستراتيجية. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في حسن تسيير هذه الموارد وتثمينها. وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل. بما يخدم تطلعات الشعوب الإفريقية.

كما شدد على ضرورة إرساء حكامة رشيدة لقطاع الصناعات الاستخراجية، تقوم على الشفافية. وتوطين المعرفة، ونقل التكنولوجيا، واحترام المعايير البيئية. وتعزيز المحتوى المحلي، مع تشجيع الاستثمارات المسؤولة والشراكات المتوازنة التي تحقق المنفعة المتبادلة.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية في كلمته التجربة الجزائرية في مجالي المحروقات والمناجم. القائمة على التحكم الوطني في الموارد، وتطوير سلاسل القيمة، وبناء القدرات البشرية. مؤكدا استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها مع الدول الإفريقية الشقيقة. خاصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، والتحويل، والتكوين، والبحث والتطوير.

وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر تضع التعاون الإفريقي في صميم سياستها الخارجية. وتولي أهمية خاصة للمشاريع الإقليمية المهيكلة، التي تعزز الاندماج الاقتصادي، وتدعم الأمن الطاقوي. وتسهم في تحقيق التنمية المشتركة، مجددا التزام الجزائر بمرافقة الجهود الإفريقية. الرامية إلى بناء اقتصاد قاري قوي، متضامن ومستدام.

وشارك عرقاب ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في افتتاح أشغال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026. المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جانفي 2026، بالعاصمة التشادية أنجامينا.

وجرت مراسم الافتتاح الرسمي بإشراف الوزير الأول التشادي، السيد آلاماي هالينا، ممثل رئيس جمهورية تشاد. المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وبحضور من الجانب الجزائري، وزير الصناعة، السيد يحيى بشير. ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. والرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، والرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الإسمنتية الجزائري (GICA)، رابح قسوم. إلى جانب عدد من إطارات ومسؤولي قطاعات المحروقات والمناجم والطاقة والصناعة من البلدين ومن عدة دول إفريقية.

وتندرج مشاركة الجزائر في معرض «سيميكا تشاد 2026» ضمن هذا التوجه. حيث تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين الفاعلين في قطاع المناجم والمحروقات. واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار، وتبادل الخبرات. بما يسهم في دعم مسار التنمية في جمهورية تشاد وفي القارة الإفريقية عموما.