رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد كورونا

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رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد كورونا
بقلم خالد زوبيري

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.

وفي إطار متابعة متابعة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 شدد الرئيس تبون على مايلي:

– ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد ـ 19.

– استكمال الترتيبات التعاقدية والميدانية اللازمة لتجسيد مشروع إنتاج اللقاح الروسي “سبوتنيك V” في الجزائر في أقرب وقت ممكن، وتنويع الاتصالات مع شركاء الجزائر في هذا المجال.

– ضرورة المحافظة على مستوى عال من اليقظة، عبر الالتزام الفعلي بمختلف التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء.


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