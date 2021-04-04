رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد كورونا

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.

وفي إطار متابعة متابعة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 شدد الرئيس تبون على مايلي:

– ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد ـ 19.

– استكمال الترتيبات التعاقدية والميدانية اللازمة لتجسيد مشروع إنتاج اللقاح الروسي “سبوتنيك V” في الجزائر في أقرب وقت ممكن، وتنويع الاتصالات مع شركاء الجزائر في هذا المجال.

– ضرورة المحافظة على مستوى عال من اليقظة، عبر الالتزام الفعلي بمختلف التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء.