رئيس الجمهورية يشرع اليوم في زيارة رسمية إلى ألمانيا

يشرع اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تدوم يومين تلبية لدعوة صديقه فخامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وتأتي هذه الزيارة، تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين وتكريسا للإرادة المشتركة بين قائدي البلدين. في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.

حيث سيجري رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيره الألماني. ومع المستشار فريدريش ميرتس تتمحور حول تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا. واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. من خلال إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع.

وبالمنسبة سيعقد الرئيس تبون لقاء مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم.

كما ستشهد هذه الزيارة انعقاد منتدى اقتصادي جزائري-ألماني بحضور كبار المسؤولين ومشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين يُنتظر أن تتوج أشغاله بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين وتوقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية في عديد المجالات لا سيما المحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعة الصيدلانية والصناعة التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.

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