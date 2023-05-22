قناة النهار رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ماي 2023 - 16:12 شارك غرِّد أرسل 36 0 رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال لمدة يومين.. في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/E3iN3 اقرأ أيضا شاهد كيف تمت الإطاحة بـ 25 شخص واسترجاع كميات هائلة من الذهب بقيمة 330 مليار سنتيم قناة النهار 17 ماي بيدون تعليق: شاهد ما فعله المخربون بمكان مخصص لتعليم السياقة بالعاصمة قناة النهار 21 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة قناة النهار 09 ماي محمد بدروني: بديت العمل بعمر 10 سنوات كنت نحلم نصبح غني و والدتي هي سبب نجاحي قناة النهار 03 ماي أجواء مستقرة.. طقس السبت 06 ماي 2023 قناة النهار 06 ماي صناعة: إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية قناة النهار 01 ماي قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف قناة النهار 09 ماي شاهد مسلم أناتوف جد متأثر من الهزيمة والإقصاء ويذرف الدموع وعائلته تواسيه قناة النهار 10 ماي الشيخ النوي: فلاحون في بسكرة يسقون محاصيلهم من "الزيقو" والدرك الوطني بالمرصاد قناة النهار 11 ماي