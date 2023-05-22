إعــــلانات
قناة النهار

رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال
  • 36
  • 0

رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال لمدة يومين.. في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/E3iN3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر