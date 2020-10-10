رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني

شرع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، في زيارة لمقر وزارة الدفاع الوطني.

وسيلقي رئيس الجمهورية خطابا يبث الى جميع قيادات القوات وقادة النواحي العسكرية الستة والوحدات الكبرى والمدارس العليا.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة الثالثة من نوعها، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وقد استمع رئيس الجمهورية في البداية إلى النشيد الوطني، وقدمت له تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التشريفات العسكرية.

وإثر ذلك، حيا رئيس الجمهورية مستقبليه وهم قائد الحرس الجمهوري، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات والدرك الوطني.

كما كان في استقبال الرئيس تبون قائد الناحية العسكرية الأولى، والمراقب العام للجيش، ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني، وأركان الجيش الوطني الشعبي.