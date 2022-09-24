رئيس الجمهورية يشرف بقصر الأمم على لقاء الحكومة مع الولاة

وصل منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة للإشراف على لقاء الحكومة مع الولاة اليوم السبت.

وتنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “لقاء الحكومة مع الولاة” اليوم السبت بقصر الأمم نادي الصنوبر. تحت شعار “ترقية الإقتصاد الوطني والتنمية المحلية”.

وسيناقش المشاركون خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون 3 محاور أساسية تتمثل في دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية. وكذا الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الإستثمار”. بالإضافة كذلك إلى إصلاح المالية والجباية المحلية.

ويعد هذا اللقاء الدوري، فرصة لتقييم ما تم إنجازه على مدار سنة. مع تقويم واستدراك النقائص واستشراف ما يمكن فعله لبلوغ الأهداف المسطرة على المدى القصير، المتوسط والبعيد. ضمن مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي,وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية.

كما تشكل التوصيات التي يتمخض عنها هذا النوع من اللقاء التي يشارك فيها أيضا ممثلو غرفتي البرلمان والمؤسسات والهيئات العمومية. إلى جانب خبراء ومختصين، امتدادا لبرنامج عمل الحكومة على المستوى المحلي. كما سيكون على الولاة العمل بحرص على تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي تصب في خانة الإهتمام بالمواطن والسهر على تلبية انشغالاته.

كما يأتي هذا اللقاء أياما قليلة بعد إجراء رئيس الجمهورية لحركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين. شملت 26 ولاية وثلاث مقاطعات إدارية. من شأنها إضفاء نفسا جديدا وديناميكية أكبر على التسيير المحلي.

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