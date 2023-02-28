رئيس الجمهورية يشرف على أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة

وصل منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر، للإشراف على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

وسيشرف الرئيس تبون على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة لسنة 2023 تحت شعار “الفلاحة.. من أجل أمن غذائي مستدام”.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الفلاحة عبد الحفيظ هني. وكذا كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. بالإَافة كذلك إلى رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، والفريق أول سعيد شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي. ناهيك عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. ومدير الديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. بالاضافة الى مستشاري رئيس الجمهورية