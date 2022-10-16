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قناة النهار

رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2022- 2023

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2022- 2023
قضاء
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رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2022- 2023

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