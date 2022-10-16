قناة النهار رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية الجديدة بقلم قناة النهار نشر في 16 أكتوبر 2022 - 11:16 شارك غرِّد أرسل 32 0 رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية الجديدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/67OCQ اقرأ أيضا فاسألوا : الدعاء سلاح المؤمن قناة النهار 03 أكتوبر فرنسا / إضرابات عمال شركات الطاقة يدخل فرنسا في أزمة وقود حادة قناة النهار 12 أكتوبر فلاح مجاهد يوجه رسالة مؤثرة لرئيس الجمهورية تبون والفريق أول شنقريحة قناة النهار 04 أكتوبر طالع هابط: النوي يتغنى بولاة سعيدة تيارت ووهران ويطالب الشعب بالوقوف معهم قناة النهار 13 أكتوبر الكوسبلاي ... فن من عالم الخيال الى الواقع قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: مافيا العقار بميلة تريد الإستيلاء على مقبرة بتواطؤ من الوالي السابق قناة النهار 13 أكتوبر الفرصة الثانية / قصص صادمة لمـ.ـساجين تغيّرت حياتهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابية..قريبا قناة النهار 12 أكتوبر منحة البطالة.. شروط جديدة وجدية أكبر قناة النهار 07 أكتوبر جمال فورار حول حصيلة داء الكلب.."120 ألف حالة عضّ سنويا " قناة النهار 28 سبتمبر زوجوني: تحضيرات عرس محمد وريان من قسنطينة الجزء الأول قناة النهار 14 أكتوبر