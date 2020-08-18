رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء للمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر، للإشراف على إفتتاح أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي.

اللقاء حضره أعضاء الحكومة المكلفون بالتنمية والانعاش الاقتصادي على غرار وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير الطاقات المتجددة و الانتقال الطاقوي و وزير المالية وكذا المتعاملين الاقتصادين و الشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف المقترحات التي تهدف الى بعث الاقتصاد الوطني خصوصا بعد جائحة كورونا.

وتنعقد أشغال الندوة حول “مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد”، على مدى يومين.

حيث سيتم عقد 11 ورشة تتمحور حول أساسا حول التنمية الفلاحية، التنمية الصناعية، التطوير المنجمي، تطوير الموارد الطاقوية، تمويل التنمية، كيفيات تسهيل الاستثمار، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، تطوير قطاعات الدعم، التحكم في التجارة الخارجية، الصناعة الصيدلانية، فرع نشاط البناء والاشغال العمومية والري.

فيما سينشط هذه الورشات الوزراء المكلفون بكل قطاع بمشاركة ممثلي الهيئات والمؤسسات وخبراء من المجال المعني.

على أن تتوج بتوصيات تعرض في نهاية الاشغال يوم غد الأربعاء.