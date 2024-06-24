رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح معرض الجزائر الدولي

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على افتتاح الطبعة الـ 55 لمعرض الجزائر الدولي، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة.

وكان في إستقبال رئيس الجمهورية، الوزير الأول نذير العرباوي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة. وكذا وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.

وإستمع الرئيس تبون إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول آخر الإحصائيات فيما يخص الإقتصاد الوطني في مختلف المجالات والقطاعات.

وإستهل رئيس الجمهورية زيارته للمعرض بالجناح التركي، أين إستمع إلى عروض حول مختلف الشركات التركية المشاركة في المعرض.

هذا وافتتح معرض الجزائر الدولي اليوم الإثنين طبعته الـ 55 بقصر المعارض، بمشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي يمثلون حوالي 20 بلدا.

وتحمل هذه التظاهرة الاقتصادية، شعار “جسور التبادل وفرص الشراكة والاستثمار”، بمشاركة تركيا كضيف شرف هذه الطبعة.

وعلى مدار ستة أيام، ستعرف هذه الطبعة من المعرض برنامجا ثريا يضم عددا من الندوات واللقاءات الاقتصادية. على غرار منتديات الاعمال الثنائية بين الجزائر و كل من جمهورية التشيك و باكستان و تنزانيا.

وسيضم المعرض، ما لا يقل عن عشرة قطاعات نشاط اقتصادي ستكون حاضرة خلال هذه الطبعة التي من المنتظر أن تستقطب ما لا يقل عن 400 ألف زائر.