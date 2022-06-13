قناة النهار رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 15:49 شارك غرِّد أرسل 128 0 رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4YSmo رئيس الجمهورية اقرأ أيضا "وزير الصحة :" عندنا مشاريع لـ3 مستشفيات جديدة قناة النهار 04 جوان المنيعة: 6100 محبوسا يجتاز إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 قناة النهار 12 جوان الممثل الراحل "أحمد بن عيسى" يشيع إلى مثواه الاخير بمقبرة العالية قناة النهار 25 ماي ميلة : منطقة قروز.. طبيعة عذراء تنتظر الإهتمام و الإستغلال قناة النهار 26 ماي شنقريحة: العنصر البشري ثروة حقيقية وحجر الزاوية التي تبنى على أساسها كل المقاربات قناة النهار 06 جوان وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق إمتحانات "البكالوريا" من ولاية أدرار الوطني 12 جوان منطقة جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرّا في العالم..التفاصيل قناة النهار 04 جوان يا حافظ القرآن: بوجميعة ياسر..في عمر 8 سنوات حافظ 5 أحزاب من كتاب الله قناة النهار 03 جوان "آراء المترشحين حول موضوع اللغة العربية.. "كان سهل وفي متناول الجميع قناة النهار 06 جوان الوادي: إيداع نائب برلماني وقائد الدرك بالنيابة الحبس المؤقت لمحاولتهما تسريب أجوبة “البيام” أخبار الجزائر 10 جوان