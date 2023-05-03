رئيس الجمهورية يشرف على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة بالمركز الدولي المؤتمرات.

وجرى الاحتفال بحضور أعضاء في الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة. إلى جانب ممثلين عن الصحافة الوطنية والصحافة الدولية المعتمدة بالجزائر.

وألقى وزير الإتصال محمد بوسليماني بالمناسبة كلمة نوه فيها بمختلف الإصلاحات الجارية في قطاع الاتصال. والمجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالقطاع.

كما استعرض وزير الاتصال استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الاتصال خاصة من خلال تجسيد مشروع مدينة الإعلام .