رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية الجديدة

أشرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون، صبيحة اليوم الأحد، بالمحكمة العليا، على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2021/2022.

وشارك في افتتاح السنة القضائية رئيس أٍكان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة.الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وزير العدل وأعضاء الحكومة.

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