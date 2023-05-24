رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح منتدى رجال الأعمال “الجزائري-البرتغالي”

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى البرتغال، على افتتاح منتدى رجال الأعمال “الجزائري-البرتغالي”.

ويهدف المنتدى لتباحث وتعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية الجزائرية والبرتغالية.

ويواصل الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى البرتغال على رأس وفد وزاري هام.

وسيشرف الرئيس تبون خلال اليوم الأخير من هذه الزيارة، على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-البرتغالي. الذي يهدف إلى التقريب بين مستثمري البلدين وبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة. وكذا إعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي.

كما سيشرف رئيس الجمهورية رفقة رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، على مراسم التوقيع على إتفاقيات ثنائية تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

وسيقوم رئيس الجمهورية بعدها بزيارة مقر البرلمان البرتغالي. حيث سيستقبل من طرف أوغستو سانتوس سيلفا، رئيس هذه الهيئة التشريعية التي تأسست سنة 1976. تحت تسمية مجلس الجمهورية وتتشكل من 230 عضوا.

وكان الرئيس تبون قد خص أمس الثلاثاء باستقبال رسمي من طرف نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بساحة الإمبراطور بلشبونة قبل أن يعقد الرئيسان محادثات ثنائية بمقر رئاسة الجمهورية البرتغالية، توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وقام الرئيس تبون أيضا بزيارة مقر بلدية لشبونة التاريخي وتسلم مفتاح المدينة من رئيس البلدية.

كما أقام الرئيس البرتغالي مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتوافق التام في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. كما تم الإعلان عن عقد القمة الثنائية “الجزائرية-البرتغالية” خلال السداسي الثاني من سنة 2023.

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