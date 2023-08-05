رئيس الجمهورية يشرف على الإحتفال باليوم الوطني للجيش

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت، إلى النادي الوطني للجيش ببني مسوس في العاصمة، للإشراف على الإحتفال باليوم الوطني للجيش.

ويشرف رئيس الجمهورية على تكريم متقاعدي الجيش وعائلات شهداء الواجب الوطني. ومعطوبي وكبار الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب.

ويشكّل اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، والمصادف للرابع أوت من كل سنة. عرفاناً بالأدوار المحورية لسليل جيش التحرير الوطني في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على الوحدة والدفاع عن السيادة.

وجرى ترسيم اليوم الوطني للجيش بقرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في اجتماع عقده مطلع سنة 2022. تخليداً لتاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في الرابع أوت 1962. وإكبارً لجهود الجيش الجزائري المسالم في الدفاع عن الجزائر بشراسة.

ويعدّ إحياء الذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي وفاءً لروح الذاكرة الوطنية. وتقديراً لامحدود للجهود والتضحيات التي تبذل من قبل أبناء الوطن المخلصين في سبيل إعلاء شأن الجزائر. في صورة تضحيات أبطالنا الصناديد الذين اختاروا التضحية بأعزّ ما يملكون لنعيش نحن أحرارً أسيادً على أرضنا.