رئيس الجمهورية يشرف على الاحتفالات الرسمية لعيدي الاستقلال والشباب

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رئيس الجمهورية يشرف على الاحتفالات الرسمية لعيدي الاستقلال والشباب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
بقلم نسرين محفوف

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على الاحتفالات الرسمية للذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، بقصر الشعب في الجزائر العاصمة.

ورافق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الاحتفالات، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة. بالإضافة إلى ضباط وضباط سامين في الجيش.


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