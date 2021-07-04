رئيس الجمهورية يشرف على الاحتفالات الرسمية لعيدي الاستقلال والشباب
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
ورافق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الاحتفالات، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة. بالإضافة إلى ضباط وضباط سامين في الجيش.
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