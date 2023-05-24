رئيس الجمهورية يشرف على التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين الجزائر والبرتغال

يشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة الوزير الأول البرتغالي، اليوم، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين البلدين.

ويأتي ذلك، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون، إلى البرتغال على رأس وفد وزاري هام.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والبرتغال في مجال الحوكمة الرقمية.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر والبرتغال تتعلق بالتبادل الثقافي 2023 – 2025.

فيما تم التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والبرتغال. وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال حول المؤسسات الناشئة والابتكار.

وتم إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وكونفدرالية الشركات البرتغالية.

كما ترأس رئيس الجمهورية، رفقة الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، جلسة محاثات شملت وفدي البلدين بمقر الوزارة الأولى البرتغالية.

فيما أشرف رئيس الجمهورية على افتتاح المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين والبرتغاليين، بحضور الوزير الأول لجمهورية البرتغال أنطونيو كوستا.