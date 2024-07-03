قناة النهار رئيس الجمهورية يشرف على تدشين حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد بقلم قتاة النهار نشر في 03 جويلية 2024 - 14:47 شارك غرِّد أرسل 110 0 رئيس الجمهورية يشرف على تدشين حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mHRwG اقرأ أيضا وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن..وهذه انطباعاتهم الوطني 20 جوان لمين عصماني : أنا متمسك بالترشح للرئاسيات..ولكن سنؤجل الموعد فقط قناة النهار 22 جوان رئيس الجمهورية يتلقى تهاني العيد من كبار المسؤولين في الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي قناة النهار 16 جوان صريح جدا :مهيبة عيد الأضحى..هذا ما يهديه الجزائري لزوجته المستقبلية قناة النهار 18 جوان صريح جدا : هذه هي الهدايا التي سيقدمها الأولياء لأبنائهم الناجحين في البيام قناة النهار 29 جوان رئيس الجمهورية يتأثر لحظة مشاهدة لوحات من الفنون القتالية بالأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 01 جويلية السراج المنير: أفضل الأيام عند الله قناة النهار 18 جوان بعد غلق منطقة "لاكوت".. تحويل حركة المرور عبر هذه الاتجاهات قناة النهار 24 جوان شاهد لحظة مغادرة الرئيس تبون حامع الجزائر قناة النهار 16 جوان صريح جدا / هكذا هي أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 21 جوان