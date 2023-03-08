رئيس الجمهورية يشرف على تكريم نساء رائدات في عديد المجالات

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه الأثناء إلى المركز الدولي للمؤتمرات. للإشراف على حفل تكريمي على شرف نساء رائدات، متفوقات ومتميزات أثبتنّ جدارتهنّ في العديد من المجالات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقد وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 08 مارس. أكد من خلالها أن قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الحكومة التي دعاها إلى تكثيف دعمها. ومرافقتها لكل جهد يرمي إلى ترسيخ التضامن الوطني وترقية المرأة ورعاية الأسرة الجزائرية.

وفي رسالته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ8 مارس. شدد الرئيس تبون على أن قضايا المرأة والأسرة ستظل من “أهم انشغالات الحكومة. التي دعاها إلى تكثيف دعمها ومرافقتها لكل جهد. يرمي إلى ترسيخ التضامن الوطني وترقية المرأة, ورعاية الأسرة الجزائرية”.

كما أوضح أن الجزائر التي “كرست في تشريعاتها مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص. تبني سياساتها العمومية بإدراك تام لأولوية تثمين وتأهيل الموارد البشرية”. معتبرا أن “المرأة تتقاسم مع الرجل, على حد سواء, قيم المواطنة وتتشارك معه في الحقوق والواجبات”.

وأشار بهذا الصدد إلى الإحصائيات التي قال أنها “أثبتت مدى ما أحرزته المرأة من مكاسب. حيث تتبوأ مرتبة متقدمة في نسب شغل مناصب العمل والوظائف النوعية في قطاعات حيوية عديدة. تعكسها على الخصوص أعداد المنتسبات إلى قطاعات العدالة والتربية والصحة”. مضيفا أن المرأة برهنت أينما كانت بأنها “عماد مسيرة الجزائر الجديدة نحو الاستثمار في الإنسان, وفي الكفاءة والتميز ونحو التأسيس لثقافة النزاهة وقيمة العمل ونبذ كل أشكال الفساد في عهد جديد. لا ولاء فيه إلا للجزائر, ولا غاية تعلو فيه فوق خدمة الشعب, والوفاء لآماله وتطلعاته”.

كما أشار رئيس الجمهورية أن المرأة الجزائرية تحيي عيدها العالمي وهي “تواصل خوض تحديات بناء الدولة الحديثة. والمجتمع الذي يسوده الاستقرار وتطبعه السكينة, معتزة بانتمائها إلى شعب حر أصيل. يخلد تضحيات بناته اللواتي سجلن أقوى المواقف وأسمى معاني الروح الوطنية في أصعب المحن”.