رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على إحتفائية بقصر الشعب، بمناسبة مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أشرف رئيس الجمهورية على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.

وشارك في هذه الإحتفائية، كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

كما حضر كل من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.

هذا وحضر في هذه الإحتفائية، أعضاء الحكومة إلى جانب اطارات سامية في الدولة.

هذه هي تشكيلة المحكمة الدستورية

هذا ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية. وجاء ذلك تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور.

وعين رئيس الجمهورية عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية. كما عين كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.

أما بخصوص المنتخبون عن المحكمة العليا فتم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية.

كما تم انتخاب أمال الدين بولنوار كعضو بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.

أما عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا، فانتخب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.

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