قناة النهار رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023 بقلم قناة النهار نشر في 25 جوان 2023 - 15:31 شارك غرِّد أرسل 161 0 رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023 رابط دائم : https://nhar.tv/6rOlD اقرأ أيضا شاهد كيف علق جمال بلماضي بتأثر على وفاة المناصر الوفي للخضر "كادي" قناة النهار 17 جوان "مترشحة لإجتياز البيام :" أسئلة مادة العلوم كانت هدية قناة النهار 07 جوان هذا ماقاله بوتين حول رئيس الجمهورية.."زعيم ويحترم مصالحه الوطنية ومصالحنا جميعا" قناة النهار 16 جوان ميرفت لبان: عامين وأنا أبكي لم أستطع التأقلم وحب الجزائر لكن الآن العكس أتمنى ما أتركها قناة النهار 21 جوان مترشحة للبيام : موضوع الرياضيات في متناول التلميذ الممتاز قناة النهار 06 جوان قالمة : مصالح الدرك توقف 3 متهمين وتسترجع 43 رأس من الغنم كانت مسروقة قناة النهار 19 جوان عبد الوهاب زياني: على الدولة أن تدعم الفلاح لإستغلال الطاقة الشمسية قناة النهار 05 جوان الطارف : ركود في أسواق بيع المواشي..إقبال محتشم وتباين في مستوى الأسعار قناة النهار 25 جوان شوفو حكايتي: قصة عمرها 20 سنة .. أم تفقد إبنها في ضروف غامضة "وليدي راهو عايش و قلب الأم ما "يخيبش قناة النهار 04 جوان سكيكدة : درجة الحرارة القياسية تفرض حظر التجوال قناة النهار 22 جوان