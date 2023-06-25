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قناة النهار

رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023
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رئيس الجمهورية يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية فجر 2023

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