رئيس الجمهورية يشرف على حفل بقصر الشعب

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب، للإشراف على مراسم حفل بمناسبة الذكرى الـ71 المخلدة لاندلاع الثورة التحريرية.

وكان الرئيس تبون، قد ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة، بمقام الشهيد، بالجزائر العاصمة.

وقرأ رئيس الجمهورية، فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمناسبة الذكرى الـ71 المخلدة لإندلاع الثورة.

كما وضع رئيس الجمهورية، إكليلا من الزهور، أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد.