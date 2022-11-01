رئيس الجمهورية يشرف على حفل شرفي لضيوف الجزائر بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر

أشرف سهرة اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مراسم الاحتفالية المخلدة للذكرى 68 لإندلاع ثورة أول نوفمبر. وذلك بفندق الشيراطون.

الإحتفالية تجري بحضور ضيوف الجزائر من قادة ورؤساء وممثلين عن المجالس الحكومية المشاركين في أشغال القمة العربية.

وتسلمت اللجزائر اليوم رئاسة الدورة الـ 31 لأشغال جامعة الدول العربية بالمركز الدولي للمؤتمرات. بشعار” لم الشمل” . وذلك من تونس حيث كانت الرئاسة السابقة للدورة لها.