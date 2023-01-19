قناة النهار رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2023 - 11:30 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 85 0 رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7hdA3 رئيس الجمهورية اقرأ أيضا مناصرة المنتخب السينغالي توجّه نداء للعنابيين من أجل الحضور بقوّة لتشجيع السنغال قناة النهار 17 جانفي بوقرة يوجه رسالة للجمهور الجزائري..سنلعب حتى الدقيقة ال90 و إن شاء الله نفرحوكم قناة النهار 12 جانفي "بوقرة :"تجمعني علاقة ثقة مع الطاقم الفني.. لعبنا في أوروبا وإفريقيا ونعرف العقلية الجزائرية جيدا قناة النهار 06 جانفي حكاية نجاح: خيركم من تعلم العلم وعلمه..جزائريون يبدعون ويشرفون الجزائر في مسابقات عالمية قناة النهار 04 جانفي الجزائر ترحب بإفريقيا.. شان2022 قناة النهار 30 ديسمبر قصّة صادمة لراقي مزيّف يحاول إختـ.ـطاف شابّة بالسـ.حر بعدما عشقها😨😱ترقّبوها قناة النهار 06 جانفي تساقط أمطار على هذه المناطق قناة النهار 30 ديسمبر رئيس الإتحاد الفلسطيني : الرئيس تبون وضع الجزائر وملاعبها تحت تصرفنا لاستضافة أي بطولة حتى أمم آسيا قناة النهار 15 جانفي طالع هابط: النوي يكشف فضيحة الإنارة العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة قناة النهار 15 جانفي مجيد بوقرة: هناك العديد من الكرات الضائعة وإعتمد اللاعبون كثيرا على الكرات الطويلة قناة النهار 07 جانفي