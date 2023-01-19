رئيس الجمهورية يشرف على لقاء الحكومة مع الولاة

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة. للإشراف على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة.

وتنظم، اليوم الخميس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تنظيم لقاء الحكومة الولاة، بقصر الأمم نادي الصنوبر- الجزائر.

وحسب وزارة الداخلية فإن اللقاء جاء تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق”.

كما يهدف اللقاء إلى تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال التنمية المحلية. ويقف عند مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

في حين، سيستعرض اللقاء سبل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، من خلال وضع خارطة طريق شاملة ومتناسقة. وسيسمح بإبراز أوجه التكامل بين مختلف ولايات الوطن، وتثمين الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها.

وسيسلط “اجتماع الحكومة – الولاة”، الضوء على مواضيع تتعلق بالتقييم المرحلي لتنفيذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وبحث آفاق توطيدها. ويبحث آليات التنسيق والتعاون بين الوالي ووسيط الجمهورية لمساعدة المواطنين والمستثمرين.