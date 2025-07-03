رئيس الجمهورية يشرف على مراسم إسداء الأوسمة وتقليد الرُتب

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في هذه الأثناء إلى قصر الشعب. للإشراف على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي. عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

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