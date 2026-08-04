رئيس الجمهورية يشرف على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، إلى النادي الوطني للجيش ببني مسوس، للإشراف على مراسم الإحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وسيشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على حفل تكريم على شرف متقاعدي الجيش الوطني المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب.

الرئيس تبون كان في استقباله الفريق اول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أين أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية.