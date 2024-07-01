رئيس الجمهورية يشرف على مراسم تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم بالأكاديمية العسكرية لشرشال “هواري بومدين”. على حفل تخرج الدفعة الجديدة.

كما سيشرف رئيس الجمهورية على تقليد الرتب وتوزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين الأوائل.

وسيشرف رئيس الجمهورية على حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023/2024.

ويشرف رئيس الجمهورية على مراسم تخرج الدفعة 55 من التكوين الأساسي، تخرج الدفعة 17 من التكوين العسكري القاعدي المشترك.

كما سيشرف رئيس الجمهورية على مراسم تخرج الدفعة 8 لضباط دورة الماستر.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية عند مدخل الأكاديمية الفريق أول شنقريحة. حيث ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين.