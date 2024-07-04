رئيس الجمهورية يشرف على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي

يشرف رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, اليوم الخميس، بقصر الشعب بالجزائر العاصمة. على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى قصر الشعب، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وبعد أن استمع إلى النشيد الوطني, استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. كما صافح كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي.

وقد حضر الحفل المنظم عشية الاحتفال بالذكرى الـ62 لاسترجاع السيادة الوطنية، كبار المسؤولين في الدولة. يتقدمهم رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي. الوزير الأول, نذير العرباوي، ورئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة.

بالإضافة إلى مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي وشخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين.

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