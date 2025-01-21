رئيس الجمهورية يشكر المصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع على تحرير الرعية الإسباني

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكره للمصالح الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني، بعد تحرير المواطن الإسباني جيلبرت نافارو.

ونشر رئيس الجمهورية، مساء اليوم، تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: “أشكر مصالحنا الأمنية وإطارات وزارة الدفاع الوطني على تحلّيهم بالفعالية والسرّية، خلال عملية تحرير المواطن الإسباني جيلبرت نافارو”.

وفي وقت سابق من الليلة، حطّت بمطار بوفاريك العسكري الطائرة التي تقل على متنها الرهينة الإسباني، جيلبرت نافارو، الذي تم استلامه في صحة جيدة.

الرعية الإسباني تم نقله على متن رحلة جوية خاصة من تين زواتين إلى القاعدة الجوية ببوفاريك.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، استلمت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، اليوم، الرعية الإسباني وهو في صحة جيدة.

وكان الرعية الإسباني في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من 5 أفراد.