رئيس الجمهورية يشيد بتضحيات منتسبي الأمن الوطني ووفائهم للوطن

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمؤسسة الشرطية وبتضحيات منتسبي الأمن الوطني، وإلتزامهم بالوفاء للوطن. وتصدر العدد 149 من مجلة “الشرطة” لشهر اكتوبر ، رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. أشاد من خلالها بالمؤسسة الشرطية باعتبارها صرحا جديرا بالعرفان لمنتسبيها.

وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن المؤسسة الشرطية تحمل كامل مواصفات الالتزام الوطني والكفاءة والنجاعة. كما ثمن تضحيات وجهود أفراد الشرطة في الحفاظ على الأمن العام.

كما نوه رئيس الجمهورية تبون بما يتحلون به من روح وطنية، ووازع مهني مثالي وانضباط صارم، خدمة لراحة وطمأنينة المواطن وحماية للممتلكات.

وجاء في افتتاحية العدد، المعنونة:”المحن لا تزيدنا إلا لحمة وإصرارا على حماية الوطن”، تثمين لصور التضامن والتكافل. التي رسمها الشعب الجزائري خلال المحن التي عرفتها البلاد، بسبب جائحة كورونا والحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن.

كما أكدت على ضرورة تجند أفراد الشعب الواحد إلى جانب كافة مؤسسات الدولة، على غرار الأجهزة الأمنية. من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة لزعزعة الوحدة الوطنية والمساس بأمن الوطن والمواطن.

كما خصّص هذا العدد، حيّزا مهما لإسهامات ودراسات علمية وأمنية لأساتذة وباحثين جامعيين وإطارات من الأمن الوطني. إلى جانب إدراج ملف خاص تحت عنوان “المواطنة نموذج اجتماعي لمواجهة خطاب الكراهية”.

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