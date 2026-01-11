رئيس الجمهورية يشيد بتقدم الجزائر في رقمنة المعلومات ويأمر بتحيين يومي للبيانات

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عاليا وصول الجزائر أخيرا إلى مستوى جدّ متقدّم في رقمنة المعلومات والبيانات في كل القطاعات، والشروع في ربط المعطيات وتحليلها، ممّا سيسمح بمعرفة كل الاختلالات، والتي ستضع لها الدولة الحلول المناسبة في آجالها.

وشدّد الرئيس على كل أعضاء الحكومة بتشكيل فرق تقنية لدى مصالحها تختص في تحيين يومي للمعطيات المتضمنة في قاعدة البيانات الرقمية الوطنية، دون أدنى تماطل، وذلك لقراءتها بشكل دقيق وصحيح من قبل المصالح التي ستستعملها.