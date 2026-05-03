رئيس الجمهورية يشيد بجهود الوزير الأول في استرجاع الأموال المنهوبة

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجهود التي يبذلها الوزير الأول سيفي غريب، في إطار استرجاع الأموال المنهوبة. مؤكّدًا أهمية النتائج المحققة في هذا المسار، لا سيما ما تم تسجيله مؤخرًا على مستوى ولايتي باتنة وتيسمسيلت، في ما يتعلق بملف صناعة السيارات.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، إذ شكر رئيس الجمهورية الوزير الأول على الجهود المبذولة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإدماجها في الاقتصاد الوطني. لا سيّما ما تم استرجاعه بكل من ولايتي تيسمسيلت وباتنة في مجال صناعة السيارات.

كما أكد الرئيس تبون، في هذا السياق، عزم الدولة على مواصلة مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الاقتصاد الوطني.